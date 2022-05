Rissa in via Galluzzi in pieno giorni, tre uomini denunciati

CASALMAGGIORE - Tre cittadini stranieri, di età compresa tra i 23 e i 32 anni, residenti nelle province di Mantova e Parma, sono stati denunciati dai carabinieri per rissa aggravata. Uno di loro è stato anche denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere. La vicenda risale al primo pomeriggio del 7 maggio quando gli uomini della pattuglia della Radiomobile di Casalmaggiore - mentre transitavano in via Galluzzi - hanno notato un capannello di persone, alcune delle quali si fronteggiavano e si colpivano con pugni e calci. Alla vista dei militari, due uomini sono scappati mentre altri tre partecipanti sono stati bloccati. Gli altri presenti non avevano invece partecipato alla rissa, ma si erano fermati a guardare quanto stava accadendo. Sul posto sono giunte altre pattuglie della Compagnia di Casalmaggiore, per evitare ulteriori tafferugli, e personale del 118 perché uno dei fermati aveva un vistoso taglio sulla testa.

Nel ricostruire i fatti, i militari non sono riusciti a sapere i motivi che hanno scatenato il parapiglia, ma hanno accertato che tra due gruppi di persone gli animi si erano rapidamente scaldati e i toni della discussione sono diventati sempre più accesi, finché sono arrivati alle mani provocando una rissa. Hanno quindi accertato che tutti si erano colpiti con calci e pugni e due dei contendenti erano stati feriti da uno dei fermati mediante l’utilizzo di un bracciale in metallo di grosse dimensioni che portava al polso e che per l’occasione ha sfilato e utilizzato per colpire gli avversari. I due uomini colpiti alla testa e feriti sono stati accompagnati con le ambulanze al pronto soccorso dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, ma solo uno si è poi fatto visitare e ha riportato lesioni al capo per 15 giorni di cure.