E Luca Argentero porta la città in televisione

CREMA - La città di Crema torna protagonista in tv. È in onda da ieri il nuovo spot dedicato allo smartphone Xiaomi 12 pro, girato due settimane fa in piazza Duomo. La troupe della Buddy film, aveva lavorato nel corso di una lunga serata, con riprese terminate a notte inoltrata. Protagonista della nuova pubblicità del colosso cinese dell’elettronica, Luca Argentero, il popolare attore (mattatore della serie "Doc - Nelle tue mani") diventato da alcuni mesi brand ambassador di Xiaomi.

La storia racconta del backstage di un film, con Argentero che, in un momento di pausa, osserva la piazza che lo circonda e si domanda l’effetto che farebbe se tutti potessero vivere in prima persona la magia del cinema. Così, con uno Xiaomi 12 Pro in mano, accende i riflettori su ciò che lo circonda. Evidente il messaggio: tutto ciò che viviamo può essere intenso ed emozionante, proprio come in un film.