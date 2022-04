Spot Xiaomi 13, piazza Duomo diventa set

CREMA - Di nuovo piazza Duomo come set, stavolta non per un film, come successo nel 2016 per "Chiamami col tuo nome", ma per uno spot pubblicitario. Il cika stanotte, a cura della troupe della casa di produzione milanese Buddy film, impegnata per conto di Xiaomi, la multinazionale cinese specializzata in elettronica, e in particolare nella telefonia. Non per nulla lo spot, che uscirà in tutta Italia prossimamente, promuove l'ultimo nato: lo Xiaomi 13, concentrato di tecnologia e innovazione.

Top secret trama, attori e regista. La troupe ha occupato tutta la parte della piazza che costeggia il palazzo comunale e il Torrazzo, allestendo il set nel pomeriggio e iniziando a girare a sera inoltrata. Non resta che attendere il risultato finale, prossimamente su tutti i principali canali televisivi e le piattaforme italiane.