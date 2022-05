Miss Mondo Lombardia, Yasmine Tadi alle finali regionali

PIADENA DRIZZONA - Dopo aver conquistato la fascia nella serata di sabato 4 settembre 2021, Yasmine Tabi di Vho di Piadena, 22 anni, venerdì prossimo a Lonato gareggerà per la selezione regionale finale di Miss Mondo Lombardia. «Saremo in 24 – ci spiega Yasmine – e di queste ne saranno scelte 9 per partecipare alla finale nazionale prevista a Gallipoli». La serata si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà, con animazione a cura di dj Spyne e Pippo Palmieri di Radio 105, gli stessi che hanno vivacizzato la serata settembrina in piazza Garibaldi a Piadena, presentata da Bobo.



Nel corso della stessa serata era stata assegnata anche la fascia Gilles Cagnè a Michela Vanoli di Piadena Drizzona, mentre Sofia Ferrari di Crema era stata eletta Miss Caroli Hotels. La giuria era formata da dj Spyne, Emanuela Iaquinta, Elena Ferretti, l’assessore alla Cultura di Piadena Drizzona Federica Pozzi, il consigliere comunale Luigi Pagliari e Giuseppe Stanga. Yasmine è stata ingaggiata anche per un altro impegno: «Dovrò partecipare alle registrazione della trasmissione tv ‘Bravissima’, previste a Novi Ligure l’8 e il 9 luglio. Mi hanno chiamata per rappresentare il portamento. Lo spettacolo dovrebbe essere trasmesso sul Nove».



A luglio dello scorso anno, all’esordio assoluto nei concorsi di bellezza, Yasmine conquistò la fascia di «Miss Europa dolcezza» a Lecce nell’ambito della finalissima del concorso «Miss Europa in Italy». Gestisce un sito di e-commerce di alta moda ma fa anche la barista. Il suo sogno è diventare fotomodella.