Yasmine in finale a Miss Mondo Lombardia

PIADENA DRIZZONA - Nella tarda serata di sabato Yasmine Tabi di Vho di Piadena, 22 anni, si è aggiudicata la fascia che le consente di accedere alle finali di Miss Mondo Lombardia. Lo ha deciso la giuria tecnica e popolare. A premiare Yasmine sono stati Pippo Palmieri e Dj Spyne di Radio 105 nella serata che si è svolta in piazza Garibaldi, presentata da Bobo.

Assegnata anche la fascia Gilles Cagnè a Michela Vanoli di Piadena Drizzona, premiata da Emanuela Iaquinta. La modellista Elena Ferretti ha premiato la più votata del web, come miss by Agricola Federica De Santis di Como: 585 i voti da lei raccolti. Miss Caroli Hotels, premiata dal sindaco Matteo Priori, è stata proclamata Sofia Ferrari di Crema. Esauriti i 170 posti a sedere in piazza, alla quale si poteva accedere con il controllo del Green pass all’ingresso. Parecchi hanno seguito la serata dall’esterno.