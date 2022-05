Fuoristrada nella notte: tre feriti, uno in codice rosso

SOSPIRO - Fuoristrada nella notte a Sospiro, all'altezza del curvone di Longardore. Secondo quanto è emerso dalla prima ricostruzione sembrerebbe che una Ford Mustang, 4600 di cilindrata, condotta da un cinquantenne, residente a San Daniele, si stesse dirigendo verso Cremona. Il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto, invadendo la corsia opposta, per poi sbattere contro il muro dello stabilimento lì a fianco. Sull'auto viaggiavano anche un 19enne e un 20enne residente a Sospiro trasportato in Ospedale a Cremona in codice rosso. Codice giallo per gli altri due feriti. I rilievi sono stati effettuati dalla Stradale di Casalmaggiore.