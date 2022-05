Famiglie in difficoltà: la spesa si fa più buona

CREMONA - Sabato 7 maggio torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa Conad Centro Nord, che per il secondo anno coinvolge tutta la Lombardia grazie alla collaborazione dei sei Centri di Servizio per il Volontariato Lombardo (CSV).

Sabato prossimo, nei punti vendita Conad Centro Nord che aderiscono all’iniziativa, saranno presenti i volontari delle associazioni del territorio che consegneranno ai consumatori un sacchetto da riempire con quei generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in situazione di povertà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale.

Ogni cittadino può fare qualcosa per aiutarle, trasformando un gesto quotidiano in un gesto di solidarietà: i generi alimentari raccolti saranno messi a disposizione delle famiglie tramite i servizi attivati dalle tante associazioni che su tutto il territorio Lombardo operano quotidianamente al loro fianco. È un aiuto oggi più che mai essenziale per la serenità di tantissime famiglie che si sono ritrovate fragili in questa fase post-pandemica.

In provincia di Cremona l’iniziativa è resa possibile grazie alla mobilitazione dei volontari delle seguenti organizzazioni non profit:

CREMONA

Associazione No Spreco

I punti vendita presso i quali sarà possibile donare sono:

Conad Sup. del Ducato SNC di Usberti Mario & C - Viale Po 119

Sapori & Dintorni Store Sup. Del Ducato SNC di Usberti Mario & C. - Via Marconi 15/a



CREMA E CREMASCO

Caritas Diocesana Crema

Protezione civile Spino d'Adda

Associazione VolonVailate

Age - Avis – Anteas - A Braccia aperte di Offanengo

Crema, nei due punti vendita in via Macello e in via Repubblica

Offanengo

Vailate

Spino d'Adda



CASALASCO

Le Aquile ODV

Conad Casalmaggiore via della Repubblica 2 Casalmaggiore

Conad Piadena via Galileo Ferraris 2 Piadena



Una catena solidale che Conad Centro Nord porta avanti fin dal primo lockdown: sono state numerose le iniziative attente alle fragilità messe in campo dalla società cooperativa come la spesa sospesa o il sostegno ai volontari nella spesa a domicilio.

“Dona una spesa” del settembre 2020 aveva coinvolto le province lombarde di Bergamo e Brescia, oltre che le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per un totale di quasi 92.000 chili di beni donati.

La raccolta alimentare è proseguita poi nel maggio 2021 quando è stata estesa all’intero territorio lombardo con ben 103.337 kg di beni donati e un totale di 166.602 kg compresi quelle delle province emiliane. Quest’anno l’attenzione al territorio prosegue e si arricchisce per il secondo anno dell’iniziativa “La spesa solidale”: a settembre i consumatori potranno donare punti o denaro in cassa che saranno destinati ad associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà, per l’acquisto di beni di prima necessità a favore di persone bisognose. Nel 2021 questa iniziativa solidale ha raccolto 24.150€ (di cui 19.250€ in Lombardia) che sono stati tramutati in prepagate Conad distribuite dalle associazioni alle famiglie che ne avevano più bisogno sul territorio.

«Se abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia, è che di fronte a una società infragilita e disorientata l’antidoto può essere quel piccolo aiuto che ciascuno di noi può dare. Anche solo mettendo un pacco di pasta in più nel carrello». È con questo appello che gli organizzatori dell’iniziativa invitano i cittadini a donare una spesa sabato 7 maggio. Maggiori informazioni su tutte le iniziative locali sul sito www.csvlombardia.it.