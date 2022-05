Sporcizia e disagi, tagliate le piante

CASALMAGGIORE - Acque agitate all’interno del quartiere raccolto intorno a via Tanaro. Dopo la raccolta di firme di un anno fa con la richiesta — spedita in municipio — di potare «di molto» una decina di piante dislocate di fianco al parco prima del cimitero, i residenti tornano alla carica. «La risposta è stata che non ci sono soldi per farlo — spiegano —. Il fatto è che le piante in questione non dovrebbero stare vicino alle abitazioni perché producono sporcizia in grande quantità e in continuazione, provocando problemi ai canali e ai tombini e sono pure pericolose perché vecchie di 27 anni».



Gli alberi erano stati piantati dall’ultima amministrazione degli anni ‘90 e da allora, secondo i residenti, hanno sempre creato disagi. «Sono alti e i rami piccoli tolti ogni tanto non risolvono nulla. Abbiamo contattato anche l’attuale sindaco che però non è d’accordo con la richiesta di togliere le piante. Se proprio non è possibile abbatterle si potrebbero sostituire con essenze più basse che fioriscono per abbellire quartiere. Tra l’altro, molte automobili sono state danneggiate e il Comune ha dovuto risarcire in denaro. La nostra posizione è che il verde è bello ma va gestito e potato ogni anno. Siamo davvero stanchi di pagare personale che pulisca i tetti e i canali e pure di pulire ogni giorno. Per quanto ci riguarda — aggiungono i residenti — chi di dovere è chiamato a porre fine alla questione togliendo per sempre le piante oppure potarle in modo conveniente ogni anno. Tutti noi siamo esasperati».