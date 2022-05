Riparazione fognaria in via G. da Cremona

CREMONA – Da lunedì 9 maggio sarà attuato, per conto di Padania Acque S.p.A. un intervento di riparazione di un allaccio fognario in via Gerolamo da Cremona, 14, tra le vie Valverde e Fodri, per eliminare le infiltrazioni di acqua nei locali interrati di un edificio. I lavori, che si protrarranno per tre settimane, saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

Per la durata dell’intervento è previsto il restringimento della sede stradale in via Gerolamo da Cremona che ne comporta la chiusura nel tratto interessato dal cantiere. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale nella via. Per ridurre i disagi alla circolazione sarà attuata l’inversione del senso unico di marcia in via Valverde, da via G. da Cremona, verso corso Matteotti. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.