Saluti romani dei fascisti, Galimberti: «Basta, sono disgustato»

CREMONA - Ha atteso tre giorni, presumibilmente trascorsi con il pensiero diviso tra la manifestazione del 25 Aprile, lunedì scorso in piazza del Comune, e la cerimonia che l’ha seguita, il sabato successivo, ai sacrari del cimitero: prima l’omaggio fra le bandiere tricolori alla Liberazione, poi gli onori tra i saluti romani a Benito Mussolini, al ras di Cremona Roberto Farinacci e a tutti i caduti della Repubblica di Salò. Di qui la memoria della Resistenza, tenuta viva dalle istituzioni; di la la celebrazione «sfacciata» dei nostalgici. E alla fine, forse stretto tra il rispetto della prima e il fastidio per i secondi, con più forza di sempre, certamente spinto anche dal momento storico particolare per la guerra in Ucraina, il sindaco Gianluca Galimberti ha preso posizione durissima.

La commemorazione con i saluti romani al cimitero



«Ogni anno la stessa storia. Anzi peggio. Quest’anno, oltre alle bandiere, ai saluti romani e agli inni fascisti che offendono e disgustano, ci si permette ancora di dire ‘ce ne freghiamo dei divieti — ha postato sul proprio profilo Facebook tutto il suo risentimento, umano e istituzionale, il primo cittadino —. Ora basta».

Nel silenzio del cimitero, che sa di eterno, ogni donna e ogni uomo trovano riposo. Ma la responsabilità dei loro atti resta

Stop anche alle ‘giustificazioni’: «Si dice che è una pagliacciata nostalgica? Non solo. È totalmente inaccettabile che qualcuno si permetta ancora di celebrare, in modo volgare e sfacciato, gli atti tirannici di morte e sterminio, genocidio e crudeltà di nazisti e fascisti in Italia e in Europa — Galimberti ha firmato la sua condanna come mai aveva fatto dall’inizio del suo doppio mandato, pur comunque contraddistinto dal convinto divieto a quel ricordo —. Dalla violenza e dal sopruso non potevano che nascere allora e non possono che nascere ancora oggi violenza e sopruso. E morte. E in questi giorni in cui rivediamo la guerra in Europa e torniamo a interrogarci su che cosa significa per un popolo invaso combattere per la propria libertà, è ancora più crudele e stupidamente insensato, anche nei confronti di tutte le vittime innocenti di allora e di oggi. Noi siamo italiani, il fascismo l’abbiamo conosciuto, ne siamo stati anche responsabili. E la tragedia immane della guerra l’abbiamo provata. A noi spetta la responsabilità di dirlo e ricordarlo».

Sottolineando anche le colpe del passato con l’obiettivo di evitare le medesime responsabilità adesso e in futuro: «Nel silenzio del cimitero, che sa di eterno, ogni donna e ogni uomo trovano riposo. Ma la responsabilità dei loro atti resta — la riflessione finale, tranciante quanto e più dell’analisi che l’ha preceduta —. E anche la nostra».