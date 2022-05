Incidente in via Gaeta, frontale auto-furgone

CREMA - Incidente stradale stamane alle 9.20 in via Gaeta, all'incrocio con via Mulini. A scontrarsi frontalmente sono state una Opel e un furgone. Ferita una 24enne di Crema che era il volante dell'auto ed è stata poi trasferita in ambulanza all'Ospedale Maggiore. Illesi i tre occupanti del furgone: un bambino di 10 anni e una coppia di anziani lei 71enne lui settantottenne, residenti nel Cremasco. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Crema, mentre la 24enne è stata soccorsa dal personale sanitario della croce Verde.