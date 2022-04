Stalker finisce in carcere, violato ancora il divieto di avvicinamento

CREMONA - Nonostante fosse agli arresti domiciliari da martedì scorso, lo stalker si è rifatto vivo, è tornato ancora da lei, la massaggiatrice cinese, alla quale da un anno sta rendendo la vita impossibile. Mario, 52 anni, due giorni fa si è presentato davanti al centro massaggi.

Stavolta è finito in carcere per l’ennesima violazione del divieto di avvicinarsi alla donna. Martedì l’avevano arrestato i carabinieri, ora i poliziotti. Il giudice oggi ha convalidato l’arresto. Il processo è fissato al primo luglio prossimo. Mario ne ha nove di procedimenti in corso, tra violazioni della misura del divieto di avvicinarsi alla vittima ed evasione dagli arresti domiciliari. Il processo si terrà l’1 luglio prossimo. Lo stalker è difeso dall’avvocato Michele Barrilà.