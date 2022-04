L'Ospedale di Cremona fa scuola: due interventi super specialistici in diretta nazionale

CREMONA - Due webinar super specialistici della Chirurgia di Cremona trasmessi in diretta streaming su scala nazionale. Come sottolinea Gian Luca Baiocchi, primario dell’UO di Chirurgia, «questa particolare congiuntura riconferma la vitalità scientifica che caratterizza l’Asst di Cremona, animata da due congressi nazionali lo stesso giorno. All’importante attività svolta nel campo della ricerca si affianca la spinta all’innovazione, che trova in questi momenti di formazione professionale ad alto livello la sua espressione più concreta».

Il dottor Gian Luca Baiocchi e il dottor Marco Guido Confalonieri

I webinar – rivolti a chirurghi specialisti e in formazione – si svolgeranno in contemporanea, approfondendo due diversi filoni di formazione. Il primo è dedicato alla chirurgia guidata dalla fluorescenza, afferente alla Scuola permanente diretta da Gian Luca Baiocchi. Una tecnica innovativa che consente interventi mininvasivi ad alta precisione destinati al trattamento dei tumori addominali.

Il secondo è a cura di Marco Guido Confalonieri ed è dedicato alla chirurgia della parete addominale e al trattamento di ernie ed altre patologie che necessitano di un approccio “sartoriale”, definito in base allo stato di salute del paziente e alle sue caratteristiche, sempre con un approccio mininvasivo. Eventi seguiti da decine di specialisti connessi dalle città di tutta Italia.