Scolaresca sequestrata sul bus, premiati in Francia i carabinieri delle centrali operative

CREMA - L'associazione per il numero di emergenza europeo (EENA) ha voluto rilasciare all’Arma dei Carabinieri il “premio 112” per il salvataggio della scolaresca di Crema sequestrata il 20 marzo 2019 a San Donato Milanese da parte di Sy Ousseynou, condannato in via definitiva a 19 anni di reclusione. La cerimonia si è svolta all’interno del palazzo congressi di Marsiglia, in Francia, dove, oltre all' Arma dei Carabinieri, unica forza di polizia presente, sono stati premiati anche cittadini europei che hanno contribuito in maniera eroica al salvataggio di vite umane chiamando il numero di emergenza 112.

Il premio è stato consegnato ai militari operatori delle centrali operative di Lodi e di San Donato Milanese, che al tempo avevano preso le chiamate di emergenza, accompagnati da un Ufficiale del Comando Provinciale di Milano, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Donato Milanese che aveva concorso al coordinamento delle operazioni dopo l’attacco terroristico. Sul palco i Carabinieri hanno poi consegnato a sorpresa il premio 112 ad Adam ed al padre di Ramy, che con i loro telefonini avevano all'epoca lanciato la chiamata di emergenza permettendo ai Carabinieri di intervenire tempestivamente bloccando l'autobus e trarre in salvo tutte le persone. Si tratta di un importante riconoscimento europeo che viene rilasciato a chi si è maggiormente distinto nell'aver contribuito al salvataggio di vite umane chiamando il numero 112.