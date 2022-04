Politica cremonese in lutto, addio a Mario Oradini

CREMONA - Politica cremonese in lutto. Nelle scorse ore si è spento Mario Oradini, ex vicesindaco di Cremona nel mandato Renzo Zaffanella, e assessore alla Cultura in Amministrazione provinciale con presidente Giancarlo Corada. Oradini, che aveva 82 anni, era stato anche fondatore del Rotary Club Cremona Monteverdi e suo primo presidente, ed aveva ricoperto il prestigioso incarico di Governatore del Distretto 2050. Era stato per anni presidente del Gruppo Filatelico Cremonese.