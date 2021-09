Addio a Davide Viola, ex sindaco e presidente della Provincia

GADESCO PIEVE DELMONA - Lutto nel mondo della politica cremonese. Si è spento Davide Viola, ex sindaco di Gadesco per 15 anni (dal 2004 al 2019), presidente della Provincia (dal 2016 al 2019) e vice presidente (dal 2014 al 2016); da qualche tempo lottava contro una grave malattia.

E' vasto il cordoglio per la morte di Davide Viola, scomparso all'età di 53 anni. Figura storica nell'ambito dell'amministrazione pubblica della Provincia di Cremona. Viola infatti è stato vicesindaco del comune di Gadesco dal 1995 al 2004 per poi guidare l'ente locale per 15 anni dal 2004 al 2019 di cui attualmente era ancora il vicesindaco. Fondamentale anche il ruolo di presidente della Provincia che ha ricoperto tra il 2016 e il 2019. Un amministratore capace, preparato che ha sempre saputo affrontare con determinazione e senso di dedizione i problemi sia locali che territoriali. Un uomo eccezionale altruista e generoso, con un grande senso di responsabilità: sono questi i primi ricordi che affiorano alla mente degli ex colleghi.