Il Megafono e Alternativa Comunista protestano

CREMONA - Collettivo studentesco Il Megafono, Alternativa Comunista: piazza vietata e rabbia. Alberto Madoglio, Alternativa Comunista: «Dopo 2 anni lontani dalle piazze per la pandemia, oggi chi controlla la città si è mostrato poco rispettoso di chi vuole festeggiare il 25 Aprile in modo non istituzionale. Riteniamo responsabili soprattutto il sindaco e la giunta per non aver voluto far entrare in piazza studenti e lavoratori che avrebbero voluto dire la loro. Un atto di violenza. Questa è l’idea di democrazia delle forze che governano la città».