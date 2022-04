Sala dei «gruppi» dedicata a Coppetti

CREMONA - Quattro anni fa, allo scultore Graziano Bertoldi confidò il suo «rammarico di non poter partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile». Mario Coppetti morì l’indomani della Festa della Liberazione, all’età di 104 anni. Da ieri, nel palazzo del Comune c’è una sala intitolata a Coppetti, scultore, ex partigiano, uomo di scuola, politico, vice sindaco, socialista da sempre, pungolo etico della comunità e della sinistra. «Abbiamo voluto dedicargli questa sala, è una sala brutta, assolutamente brutta», premette Paolo Carletti, presidente del Consiglio comunale, davanti a Silvia, figlia di Coppetti, alle autorità e agli assessori. «Ma - precisa — è una sala dove si lavora. Mario Coppetti era sì amante del bello, ma per noi era importante che gli venisse dedicata una sala in cui si lavora. Qui si amministra il Comune di Cremona e per noi è adattissima».

Lo è, perché «è la sala dei gruppi consiliari». Perché «Mario aveva un amore endemico per il concetto di libertà, di tutela della libertà. Non c’è nulla di più libero rispetto ai gruppi consiliari che formano il consiglio comunale. Mario da partigiano antifascista, socialista e libertario ha sempre avuto il massimo rispetto nei confronti di tutti i rappresentanti della politica cremonese che lavorassero nell’alveo dei principi, nei valori dell’antifascismo. Mario apprezzava chiunque dedicasse tempo per la politica e per Cremona, per il progresso economico e sociale della nostra città. Ci sembrava necessario che fosse proprio il consigliere comunale, baluardo massimo della libertà all’interno della comunità, a rappresentarlo». Carletti ha poi scoperto il quadro donato da Bertoldi, prima coperto da una bandiera grigiorossa. Non a caso: Coppetti era tifoso della Cremonese.