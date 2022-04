Notte di follia a Spino d’Adda. Senza biglietto, rompe un vetro a pugni

SPINO D'ADDA - «Mi spiace, ma senza biglietto non può salire». Venerdì sera, nel pronunciare questa frase, l’autista della corsa delle 20,43 per Crema della linea di bus K523 di Autoguidovie, ha schiacciato il pulsante per chiudere la porta del pullman, lasciando a piedi il passeggero senza ticket. Quest’ultimo ha perso la testa e dato in escandescenza. Ha cominciato a prendere a calci la parte bassa dello sportello, fino a quando non ha sfondato un vetro. Poi è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. Inutile, almeno per ora, l’intervento dei carabinieri. Ma le indagini continuano, potrebbero esserci immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza utili a identificare il responsabile del danno. Martedì la società di trasporto pubblico su gomma presenterà una denuncia contro ignoti. Di colui che voleva salire a bordo senza biglietto non si sa quasi nulla. Non sono state fornite informazioni in merito al suo aspetto fisico e alla sua età presunta. La corsa in questione, essendo l’ultima della giornata che collega il paese con Pandino e poi con Crema, non era certo affollata.