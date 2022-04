Torre dell'acquedotto, demolizione confermata: gli avvisi ai cittadini

TORNATA - Procedono i preparativi di Padania Acque per la demolizione della torre piezometrica di Tornata sita in via Guglielmo Marconi. La torre, edificata nel 1965, non viene più utilizzata come serbatoio pensile di acqua da circa trent’anni e per motivi di sicurezza si rende necessario l’abbattimento del vecchio manufatto.

Le operazioni di demolizione verranno eseguite mercoledì 27 aprile, nel corso della mattinata, attraverso una detonazione controllata grazie all'utilizzo di cariche esplosive, precedute da un suono di sirena.

L’abbattimento della torre provocherà un breve frastuono e la dispersione di polvere non dannosa per la salute. Ultimate le operazioni, seguirà un ulteriore suono di sirena di “cessato allarme” e verrà ripristinata la libera circolazione e l’accesso agli edifici.

SICUREZZA E CIRCOLAZIONE STRADALE.

Al fine di garantire la sicurezza della popolazione e della circolazione stradale, per tutta la mattinata di mercoledì 27 aprile, la circolazione veicolare e pedonale, nonché la sosta, sarà interrotta in via Guglielmo Marconi, mentre in via Roma (SP 31) verrà sospesa per il tempo necessario all’esplosione e alle successive verifiche.

Ad eccezione del personale autorizzato, nessuno potrà rimanere all’aperto nel raggio di circa 150 metri dalla torre. A tal fine, oltre alla Polizia locale, è stato predisposto personale di controllo a presidio della zona delimitata ed è stata predisposta una zona sicura per gli osservatori.

RACCOMANDAZIONE AI RESIDENTI.

Fino ad avvenuto abbattimento, si raccomanda ai residenti nelle vicinanze (via G. Marconi, via Fabbri, Vicolo della Pace) di mantenere le tapparelle abbassate o le ante chiuse e le finestre socchiuse, di evitare di stendere panni ad asciugare all’aperto e di rimanere in casa (se l’edificio non è soggetto ad evacuazione) oppure di portarsi oltre i posti di blocco predisposti. Si raccomanda di custodire all’interno delle abitazioni eventuali animali domestici.

Padania Acque provvederà anzitempo a emanare avvisi porta a porta per informare i cittadini residenti nell’area posta a isolamento per consentire l’intervento di demolizione della torre.

Il gestore idrico si impegna a creare il minor disagio possibile e ringrazia per la collaborazione.