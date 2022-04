Bimbo di 2 anni investito da auto, attimi di paura in via Lodi a Ombriano

CREMA - Un tremendo spavento, ma per fortuna non ci sono gravi conseguenze fisiche per il bimbo di 2 anni investito alle 11:20 davanti al circolo Arci di via Lodi a Ombriano. Il piccolo di origine marocchina è residente nel quartiere, si trovava all'interno del circolo insieme al padre. Probabilmente, il genitore lo ha perso di vista per qualche secondo e lui è uscito in strada attraversando. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Golf guidata da un 46enne di Crema che si è trovato il bimbo davanti all'improvviso: ha cercato di inchiodare ma non ho potuto evitarlo. Immediati i soccorsi con il bimbo che è stato trasferito in ambulanza all'Ospedale Maggiore dov'è arrivato poco prima di mezzogiorno. Dai rilievi si è occupata la Polizia stradale, coadiuvata dai colleghi del commissariato, impegnati nel regolare la viabilità.