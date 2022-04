Azienda Farmaceutica Municipale, ricavi lordi complessivi di circa 3,2 milioni di euro

CASALMAGGIORE - "L’Azienda Farmaceutica Municipale SRL nel corso dell’esercizio 2021 ha registrato ricavi lordi complessivi pari ad circa 3,2 milioni di euro, in crescita del 4,2% rispetto il precedente esercizio 2020; nel 2021 è stato registrato il fatturato aziendale più alto sin dalla nascita della dell’Azienda Municipalizzata. Il risultato aziendale è frutto di una sintesi tra le due gestioni, farmaceutica (con utile netto pari a 171 mila euro) e micro-nido (con perdita pari a 18 mila euro) che, al 31.12.2021, ha contribuito a generare un risultato d’esercizio positivo per 153 mila euro, in aumento di ca 17% rispetto quanto conseguito nell’esercizio 2020". Queste le parole del presidente di AFM, Marco Ponticelli, che sintetizzano un bilancio del tutto positivo per l'azienda municipale e che indicano come la pandemia abbia influito sull'ammontare delle spese farmaceutiche nel budget delle famiglie.

"Grazie a questa ripresa, l’Azienda Farmaceutica Municipale SRL è riuscita a mantenere l’impegno nei confronti del proprio socio unico, il Comune di Casalmaggiore, e dei suoi cittadini, di erogazione risorse aggiunge Ponticelli - pari a ca 180 mila euro, di cui dividendi per 83 mila euro e canone annuo per gestione servizio farmaceutico pari a 97 mila euro, oltre 18 mila euro di copertura perdita gestionale del micronido di Quattrocase e 13 mila euro di erogazioni effettuate ad enti, associazioni culturali, società sportive, scuole e parrocchie del territorio e dunque per un totale risorse distribuite sul territorio comunale, nel corso dell’esercizio 2021, pari a circa 211 mila euro, a vantaggio della Comunità".