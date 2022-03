Ucraina, straordinario successo della raccolta farmaci

CASALMAGGIORE - Ha ottenuto un successo straordinario la raccolta di farmaci per l’Ucraina organizzata dall’Azienda Farmaceutica Municipale insieme a Rotaract Casalmaggiore Viadana Sabbioneta e associazione Le Aquile odv. «I cittadini di Casalmaggiore hanno risposto con una generosità toccante ed una solidarietà tangibile, oltre ogni più rosea aspettativa, al progetto umanitario che abbiamo lanciato aderendo all’iniziativa di Colors for Peace – commenta il presidente di Afm Marco Ponticelli -. Possiamo stimare che nelle tre nostre farmacie siano stati acquistati farmaci per un controvalore di 15 mila euro in un solo giorno.

Ringrazio le volontarie Luana, Alessia, Ilaria e Arianna, il nostro personale, il Rotaract con il suo presidente Sebastiano Fortugno che ha sensibilizzato i propri contatti così come hanno fatto le dirigenti scolastiche Sandra Guidelli e Cinzia Dall’Asta e i sacerdoti don Claudio Rubagotti, don Arrigo Duranti e don Alfredo Assandri per la parte parrocchiale. Un grazie alla Società Musicale Estudiantina con il presidente Fabio Fava che ha effettuato una donazione importante. Grazie alle Aquile per aver curato tutta la parte logistica con il loro furgone per stoccare i materiali nel loro hub. Tutti hanno lavorato in rete». La raccolta continua oggi alla farmacia di Vicobellignano e in settimana in tutte e tre le farmacie. da segnalare, riferisce Ponticelli, che "Afm effettuerà una donazione ulteriore di prodotti propri per un valore di 1000 euro".