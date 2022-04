In centro i fiori, a cena il profumo della solidarietà

CREMONA - Oggi e domani i fiori, i colori e l’acqua a rigenerare il centro storico di nuovo animato da Le Invasioni Botaniche, ieri sera «Lucciole, Petali e Pesciolini» alla tradizionale cena di solidarietà, che alla Lucciola ha raccolto fondi per l’Associazione Donatori del Tempo Libero. La beneficenza, prima: «Le Invasioni Botaniche sono un must e la cena che precede la due giorni è un cult — afferma Eugenio Marchesi, delle Botteghe del centro —. È una tradizione che si rinnova e che racconta di una città che si vuole bene, legata al proprio territorio». E per capirlo, bastava essere ieri sera alla Lucciola, alla cena che ha voluto rendere omaggio alla tradizione dei baracchini sul fiume, onorando anche così il Po e i suoi colori. Dress code della serata: abiti con i colori tenui della valle del Po, indossati in una Lucciola trasformata in un fascinoso esterno fluviale con tanto di essenze che caratterizzano le rive dei corsi d’acqua dolce. E sui tavoli le rane colorate di Cracking Art, collettivo che fra i suoi must ha la creazione di animali di plastica colorati, a partire da quelle lumache che qualche anno fa fecero impazzire l’Italia intera. Atmosfere soffuse, eleganza e il piacere di riscoprire cibi e sapori della gente del Po.

«Abbiamo voluto rendere omaggio al nostro Po, al nostro territorio — spiegano Cristiana Ratti e Mercedes Meloni —. Per questo ambientazione e menù sono ispirati agli antichi baracchini del Po, luoghi di ristoro e di convivialità. Lo chef Roberto Nicolini è entrato subito in tema e ci ha regalato un menù all’insegna dei sapori di fiume». Eccolo: asparagi fritti, amboline fritte e polenta abbrustolita, risotto all’anguilla e piselli, storione. E per dolce sbrisolona con zabaione, il tutto annaffiato con vino in caraffa come impone lo stile dei baracchini di fiume. Nicolini ha sfoggiato un maglione con una bella rana in evidenza, omaggio alle rane di plastica di Cracking Art. E se è dai dettagli che si apprezza la cura e l’intelligenza degli allestimenti, la cena «Lucciole, Petali e Pesciolini» ha dimostrato come nulla sia stato lasciato al caso: serata piacevole, suggestiva, fluida come lo scorrere del Grande Fiume, anch’esso elegante ed essenziale, placido e accogliente. I numerosi invitati, conquistati dalla bellezza, hanno dimostrato di apprezzare serata e atmosfera: miglior anteprima per Le Invasioni Botaniche non si poteva avere.



E oggi (come domani) appuntamento in centro: Cremona si trasforma in un giardino fiorito per la decima edizione dell’evento organizzato da PubliA, quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, SGP Grandi Eventi, Le Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune e con il CremonaPo come sponsor. Dalle 9 alle 19 più di 70 espositori porteranno in città la primavera tra fiori di stagione con i quali rinnovare e abbellire giardini, orti e balconi, alto artigianato, abiti e accessori. E poi miele, marmellate, prodotti particolari. Risultato: con i florovivaisti grandi protagonisti, corso Garibaldi e corso Campi diventeranno un tappeto fiorito che arriverà fino ai giardini di Piazza Roma. E dalle visite guidate alle installazioni, dall’animazione alla musica, la manifestazione sarà dedicata all’acqua, origine della vita, con Padania Acque in prima linea.

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI