I profumi, i colori e i sapori della primavera per Cremona città-giardino

CREMONA - Il centro di Cremona si prepara a trasformarsi in un giardino fiorito per la decima edizione de Le Invasioni Botaniche in programma sabato 23 e domenica 24 aprile. La manifestazione è organizzata da PubliA divisione commerciale di SEC Spa, quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, SGP Grandi Eventi, Le Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. La copertura mediatica è garantita dalla presenza del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema e di Cremona Uno, organi ufficiali della manifestazione. Cremona Po è sponsor dell’evento. Dalle 9 alle 19 più di 70 espositori porteranno in città i profumi, i colori e i sapori della primavera.

Francesca Galli, Barbara Manfredini, Eugenio Marchesi, Mercedes Meloni e Cristiana Ferrari Ratti alla presentazione de Le Invasioni Botaniche 2022

I profumi saranno quelli dei fiori di stagione con i quali rinnovare e abbellire giardini, orti e balconi, mentre i colori saranno quelli dell’alto artigianato, con innumerevoli proposte per la casa e per il giardino, ma anche abiti e accessori per la prossima stagione. I sapori saranno quelli del miele, delle marmellate, dell’olio extravergine di oliva, della liquirizia e del tartufo. La superficie maggiore sarà riservata ai florovivaisti che trasformeranno Corso Garibaldi e Corso Campi in un tappeto fiorito che arriverà fino ai giardini pubblici di Piazza Roma. Ci saranno piante fiorite stagionali, aromatiche da coltivazione biologica, piante grasse e succulente, rose inglesi in vaso, clematidi, passiflore, bouganville, camelie, ortensie, fresie e nemesie, ma anche stelle alpine e piante carnivore. Ci saranno bonsai da collezione, terrarium, kokedama e tillandsie, la famose “piante d’aria”, che non necessitano di essere interrate, ma anche aceri e ulivi.

L’alto artigianato proporrà mobili e oggettistica da giardino a tema floreale, abiti e accessori anche per bambini, bijoux, amuleti e gioielli, in argento e pietre dure, sciarpe in seta, oggetti per la tavola in gres e ceramica e complementi d’arredo, borse in stoffa, abiti e accessori indiani. Un’artigiana proporrà cappotti lavorati a maglia per cani. Saranno presenti come di consueto le attrezzature per il giardinaggio e la manutenzione del verde, profumatori per l’ambiente e derivati della lavanda. Ai giardini di Piazza Roma ci sarà anche un ricco reparto di specialità gastronomiche con marmellate di ogni tipo, creme spalmabili al cioccolato, pistacchio e nocciola, salumi e formaggi e, per la prima volta, i derivati della canapa.

La manifestazione sarà dedicata all’acqua, origine della vita ed elemento essenziale di tutti gli organismi viventi presenti sul nostro pianeta, ma anche potente mezzo di rigenerazione. Intorno all’acqua ruota il programma della manifestazione, che comprende installazioni e varie attività. La cena inaugurale si terrà venerdì 22 Aprile presso la trattoria La Lucciola. Si chiamerà “Lucciole, Petali e Pesciolini” e sarà un ritorno all’atmosfera e ai sapori dei vecchi baracchini sul Po. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Donatori del Tempo Libero O.N.L.U.S. (per informazioni e prenotazioni Fratello Sole Sorella Luna 0372 458049).

Ai giardini pubblici di Piazza Roma Carpeflorem comporrà “Aquae”, installazione di scenografici fiori di carta, mentre Linea Giardino presenterà il sistema di fioriere modulari “Domino”. In Corso Campi Idea Verde Maschi proporrà un’installazione ideata dal paesaggista Giovanni Ricca. Sabato pomeriggio, alle ore 15, in Corso Garibaldi, nel cortile di Lord Caffè, ci sarà il concerto di musica da camera “Musica che scorre”, a cura del Comitato Concerti Francesco Attanasi, mentre Domenica, alle ore 15 si potrà partecipare a “Il filo Blu”, visita guidata attraverso le strade del centro storico sul tema dell’acqua, a cura di Cr.Art. Per partecipare è necessario prenotarsi a info@crart.it oppure al 328 3634823.

Sempre Domenica, alle 16,30, nei giardini di Piazza Roma, presso la postazione di Padania Acque ci sarà Fonte Zampilla, spettacolo di burattini per i bambini della Scuola d’infanzia e delle prime classi della Scuola Primaria. Sarà presente la mascotte Glu Glu. Quest’anno la data de Le Invasioni Botaniche coincide con il Record Store Day e per l’occasione, i dj set in vinile, posizionati in molte zone del centro città, saranno attivi già dalle ore 15 e 30. Ai Giardini di Piazza Roma ci sarà djBocca. La partecipazione del pubblico sarà, come di consueto, libera e gratuita.