Paullese, prorogata la sospensione della circolazione

BAGNOLO CREMASCO - Proseguono i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione del cavalcavia "della Girandola", ma le condizioni metereologiche avverse non permettono il completamento a regola d'arte dei lavori. Per questo motivo la Provincia di Cremona ha ritenuto necessario prorogare la sospensione della circolazione fino al 29 aprile lungo la SPEXSS415 “Paullese” nel tratto dal km 31+100 al km 31+900, imponendo, inoltre, il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 50-30 km/h dal km 31+900 al km 32+280 corsia sinistra (veicoli provenienti da Cremona) e il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 90-70-50 km/h in avvicinamento alla chiusura stradale lungo la SPEXSS415 “Paullese” carreggiata destra dal km 30+400 al km 31+100 (veicoli provenienti da Milano). I veicoli provenienti da Milano/Spino d’Adda diretti a Crema/Cremona, e viceversa, dovranno uscire dalla SPEXSS415 come da segnaletica temporanea di indicazione posizionata, utilizzando come percorso alternativo gli svincoli di uscita e reimmissione nella ex statale in corrispondenza della rotatoria denominata “Girandola” in territorio comunale di Crema.