Tangenziale: nuovi giunti, interrotto il cavalcavia

BAGNOLO CREMASCO - La prima giornata è trascorsa senza troppi disagi, ma già da stamattina, con la riapertura delle scuole e il ritorno al lavoro di migliaia di persone, dopo la pausa pasquale, la situazione potrebbe complicarsi. Aperto da ieri il cantiere per il rifacimento dei giunti di dilatazione del cavalcavia della tangenziale di Crema. Il ponte che collega l’arteria con la Paullese raddoppiata è stato chiuso al traffico all’ora di pranzo dagli operai della Provincia, ente proprietario della strada e dunque titolare dei lavori di riqualificazione del manufatto. Un intervento che non si poteva rinviare oltre, innanzitutto per ragioni di sicurezza.

Il traffico (poco) di ieri pomeriggio e della serata è stato incanalato lungo gli scivoli dello svincolo, con uscite obbligatorie verso Crema e Bagnolo sia per chi viaggiava in direzione Milano, sia per chi proveniva dalla parte opposta. Una volta scesi si risale subito, e si riprendono la tangenziale o la Paullese raddoppiata, poche decine di metri dopo il cavalcavia. La segnaletica verticale, predisposta dagli operai della Provincia, obbliga gli automobilisti e i mezzi pesanti a rallentare già a trecento metri dallo svincolo, in modo da ridurre la velocità sino a 30 chilometri orari in prossimità del cantiere. L’ordinanza dell’ente cremonese prevede che i lavori vadano avanti sino a lunedì compreso, ma è possibile che si concludano prima, magari già nel fine settimana.

Ieri, operai e tecnici si sono messi immediatamente all’opera sul ponte, per iniziare gli scavi propedeutici alla sostituzione dei giunti. Sarebbe stato impossibile lasciare aperto il cavalcavia con i mezzi di cantiere impegnati al centro della carreggiata. Già nel recente passato la Provincia era intervenuta sulla tangenziale di Crema con lavori di rifacimento dell’asfalto e di messa in sicurezza del ponte sul fiume Serio, che caratterizza il tratto dell’arteria che corre a sud della città compreso tra il rondò di Ca’ delle Mosche e lo svincolo per via Piacenza e Ripalta Cremasca. Un anno fa circa, si era svolto questo cantiere che aveva costretto alla chiusura di un lungo segmento della tangenziale, con le deviazioni dei veicoli sulla circonvallazione della città.