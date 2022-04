Donazione di organi: Asst Cremona punto di riferimento nazionale

CREMONA/CASALMAGGIORE - Domenica 24 aprile è la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Per la venticinquesima edizione, il Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con ANCI e con il Ministero della Salute ha promosso una campagna di sensibilizzazione dal titolo "Donare è una scelta naturale", cui hanno aderito anche i Comuni di Cremona e Casalmaggiore. #UnSìInComune è il messaggio proposto ai cittadini per invitarli a dare il consenso alla donazione con il rinnovo della carta d'identità.

Dal 2014 ad oggi, in provincia di Cremona sono 62.549 le persone che hanno espresso la propria volontà presso l’anagrafe del Comune di residenza; 43.151 (il 69%) hanno dato parere positivo. La sola città di Cremona ha registrato un totale di 16.065 dichiarazioni, di cui 11.275 consensi (70.2%), mentre il Comune di Casalmaggiore ne ha registrate 2953, di cui 2093 (70.9%) favorevoli al dono.

ASST DI CREMONA: "NON CI SIAMO MAI FERMATI".

Come ricorda Alberto Bonvecchio, coordinatore Donazione e Prelievo Organi e Tessuti all’ ASST di Cremona, «Il nostro territorio ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso il tema del dono. Cremona è tra i primi capoluoghi di provincia in Lombardia ad aver aderito alla campagna nazionale per il consenso al dono in Comune».

A ciò si aggiunge l’attività di prelievo di organi e tessuti svolta presso l’Asst di Cremona, particolarmente significativa nel 2021, con venti donatori per 54 organi solidi e 5 donatori multitessuto a cuore fermo. È in aumento anche il prelievo di cornee, che durante la pandemia ha subìto un forte arresto a livello nazionale.

«Sono dati incoraggianti – prosegue Bonvecchio - che mostrano un trend positivo: anche durante la pandemia non ci siamo mai fermati. Nei primi tre mesi del 2022 abbiamo avuto due donatori multiorgano e multitessuto, cinque donatori multitessuto a cuore fermo e un donatore di polmone a cuore fermo. Dal 2017 ad oggi, in Italia ci sono stati una decina di donatori di polmone a cuore fermo. Cinque di questi a Cremona, segno di un impegno che cresce nel tempo. Il trapianto oggi è una terapia efficace e una pratica consolidata, che spesso può essere l’unica soluzione per numerose insufficienze d’organo. I risultati ottenuti in Italia sono tra i migliori al mondo, sia in termini di sopravvivenza dei soggetti trapiantati sia di funzionalità degli organi trapiantati».

COME DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ.

È possibile dichiarare o meno il proprio consenso alla donazione di organi al rinnovo della carta d’identità, presso l’anagrafe del Comune di residenza. Inoltre, è possibile dire sì sul sito dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO), con procedura online tramite Spid. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sceglididonare.it.