Al cimitero la campana ko: due donne intrappolate

CREMONA - L’ultima volta è successo a Pasquetta: due donne che probabilmente non avevano fatto i conti con l’orario festivo sono rimaste ‘intrappolate’ all’interno del cimitero. Una disavventura già capitata in passato anche altre volte. Contrariamente a quanto avviene nei camposanti di altre città, in quello di Cremona, infatti, manca un pulsante di sblocco che possa essere premuto dall’interno per aprire il cancello. Altro elemento che può mettere in difficoltà chi va a trovare congiunti o amici che riposano al cimitero è il fatto che non funziona la campana che avvisa tutti dell’ora di chiusura. Le due donne hanno quindi dovuto chiamare i vigili urbani che in pochi minuti sono arrivati a liberarle.

Interpellata, l’assessore con la delega al cimitero, Simona Pasquali, preferisce lasciare la risposta a Giovanni Donadio, dirigente del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione del Comune: «Il segnale acustico — spiega l’architetto — non si sente da circa un mese, ma prima della chiusura facciamo fare sempre una ricognizione proprio per evitare questi episodi. Stiamo facendo degli approfondimenti per capire dove sia il problema, se nella campana, nei cavi o nelle casse e nei prossimi giorni sapremo che tipo di intervento fare e quale spesa sia necessaria. Abbiamo anche dato indicazione di installare un pulsante di sgancio che, per semplicità, sarà posizionato al cancello dell’ingresso laterale in via dei Cipressi».

A confermare l’intervento è il comandante della Polizia locale, Luca Iubini, che spiega: «In realtà non è un caso che si verifica così frequentemente. Può capitare, specialmente durante le festività infrasettimanali». Fino al 31 maggio l’orario feriale è dalle 8 alle 18, quello festivo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il Primo Maggio il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 12,45 e chiuso al pomeriggio.