CREMA - Domenica 24 aprile si celebra la Giornata Nazionale della donazione di organi indetta dal Ministero della Salute con l’obiettivo di informare e promuovere la cultura della donazione di organi a scopo di trapianto.

Oggi in Italia 8.164 persone sono in lista d’attesa di un organo di cui 5.856 in attesa di un rene. Il trapianto di organi può salvare la vita del ricevente nel caso di cuore, fegato e polmone, mentre cambia la qualità di vita nel caso del rene per i pazienti in dialisi.

L’80% dei trapianti è possibile solo grazie alla donazione e prelievo di organi da cadavere, in assenza di opposizione e dopo la certificazione della morte cerebrale resa obbligatoria dalla Legge n. 578 del 29 dicembre 1993 per tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva con lesioni cerebrali incompatibili con la vita. Nel 2021 - in Italia – sono stati trapiantati 3.795 organi (+ 10,4% rispetto all’anno precedente) provenienti da 1.387 donatori cadavere.

Attualmente in Italia il 28,6 % di cittadini si oppone alla donazione di organi non consapevoli che è 3/4 volte più facile trovarsi nella condizione di attesa di un organo piuttosto che donarlo.

Nel 2021 a Crema si è registrato un aumento del 10% delle dichiarazioni favorevoli alla donazione rilasciate in Comune nel momento del rinnovo della carta d’identità. ASST Ospedale Maggiore di Crema ed AIDO Crema sono sempre disponibili, attraverso i propri canali di comunicazione, a rispondere alle domande per superare i dubbi culturali in merito alla donazione di organi e facilitare la registrazione di volontà a favore della donazione.

DIVENTA ANCHE TU DONATORE DI ORGANI E TESSUTI.

Puoi esprimere la volontà in merito alla donazione di organi tessuti e cellule anche presso la segreteria della Direzione Medica dell’ASST di Crema.

Se sei maggiorenne, puoi richiedere l’appuntamento allo 0373 280133 nei giorni di lunedì e giovedì dalle 13,30 alle 15,30 o via e-mail a b.marinilli@asst-crema.it | carmine.troiano@asst-crema.it per compilare la tua dichiarazione di volontà a cui verrà allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La tua scelta sarà registrata nel SIT (Sistema Informativo Trapianti) a testimonianza della scelta fatta.

La scelta registrata “non è irrevocabile” per cui, se avessi dei ripensamenti, puoi dichiarare la tua opposizione alla donazione di organi e tessuti e sarà sempre valida la tua ultima dichiarazione.

Scegliere non è obbligatorio ma fortemente consigliato, per evitare che debbano essere i propri familiari a decidere per noi nel momento della morte e non dimentichiamo che “senza donazione non è possibile eseguire alcun trapianto di organi o tessuti”.

INFORMATI E FIRMA ANCHE TU!

www.sceglididonare.it/diventa-donatore | www.trapianti.salute.gov.it | www.crtlombardia.it Ufficio