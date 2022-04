Diego Dalla Palma ospite a Crema

CREMA - Serata speciale, ieri, al Rotary Club Crema, con Diego Dalla Palma, icona inconfondibile del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine made in Italy nel mondo. Personaggio inconsueto e autorevole, unisce professionalità, competenza, carisma e intensità in un mix che l’ha fatto diventare il più stimato Look Maker italiano e uno degli esperti del settore più prestigiosi a livello internazionale.



In passato è stato costumista e scenografo di talento, lavorando nei più celebri teatri italiani e, per dieci anni, in RAI. In seguito, è diventato un imprenditore di successo fondando una linea cosmetica, distribuita in tutto il mondo, che porta il Suo nome. Da anni scrive libri di successo (narrativa e temi legati all’immagine e alla bellezza). È un seguitissimo e apprezzatissimo personaggio televisivo. Conduce su RAI Premium le trasmissioni “CARO DIEGO” e “UNICHE”.



Ha curato e cura rubriche sull’immagine e sui temi legati all’interiorità. Attualmente a Diego Dalla Palma viene riconosciuto, unanimemente, un talento innato come scrutatore ed esploratore di anime. Infatti, l’introspezione, l’interiorità, i valori dello spirito che danno un senso alla vita sono diventati una materia “viva” alla quale Diego Dalla Palma intende dedicare, con passione, tempo e il Suo prossimo futuro. Anche ieri, questi temi hanno avuto il sopravvento, in una conversazione, particolarmente apprezzata dai presenti ma, certamente, dai contenuti inattesi.