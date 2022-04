International Jazz Day, l'11esima edizione

CASALMAGGIORE - Anche quest’anno, il 30 aprile sarà l’occasione per celebrare l’International Jazz Day a Casalmaggiore, nella cornice del teatro Comunale. «Ormai alla sua 11esima edizione - dicono gli organizzatori -, il Casalmaggiore Jazz Day torna finalmente a teatro dopo l’edizione 2020, svolta online, e quella 2021, svolta in modalità ‘ibrida’. Una occasione per riportare l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, con l’obiettivo di poter raccogliere risorse per svolgere attività formative presso le scuole del territorio attraverso il supporto della Società Musicale Estudiantina».



Sul palco si susseguiranno, come sempre, musicisti della zona casalasca, parmigiana e mantovana in una sorta di jam session collettiva, con qualche musicista prestato al jazz e qualche piccola sorpresa. «L’appuntamento è quindi per sabato 30 aprile alle ore 21; l’ingresso sarà consentito secondo le norme vigenti in riferimento alla prevenzione epidemiologica. L’ingresso è ad offerta libera ed è necessario riservare il proprio posto presso la tabaccheria Anversa, in piazza Garibaldi a Casalmaggiore, da giovedì 21 aprile».



Gli organizzatori ringraziano «l’Amministrazione Comunale, il Teatro di Casalmaggiore e le aziende sostenitrici: fabbricadigitale, Casalasca Servizi, Mad One, Gardenia, Vivaio e Fioreria Dondi di Martignana di Po, Assicurazione Generali Agenzia Parma Gramsci di Andrea e Massimo Montali, Agenzia UnipolSai di Gianfranco Solani, Oerre Cartotecnica, Zero DB, Tabaccheria Anversa.

La veste grafica è di Marco Goi che ringraziamo per riuscire ogni anno ad aggiungere un tocco artistico con le sue illustrazioni» Info: www.casalmaggiorejazzday.it.