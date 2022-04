Escursionista cremonese di 19 anni bloccata nella neve a Prato Spilla (Parma)

CREMONA - Gruppo di escursionisti bloccato nella neve a Prato Spilla (Parma) e fra di loro anche una 19enne di Cremona. È accaduto nel tardo pomeriggio di Pasquetta e i tecnici del Soccorso Alpino parmense sono intervenuti nel comprensorio di Monchio. Quattro gli escursionisti coinvolti: si sono trovati in difficoltà in un tratto di sentiero in quota, in cui era ancora presente una consistente coltre nevosa. I quattro, una ragazza di ventotto anni e un ragazzo di trenta residenti a Napoli, un diciannovenne residente in provincia di Napoli e un'altra diciannovenne residente appunto a Cremona, non sono più riusciti a proseguire e hanno deciso di contattare il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivate due squadre del Soccorso Alpino che, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti ad individuare la comitiva, che si trovava sul sentiero di crinale non distante dal Lago Scuro, ed a riportarla in sicurezza fino ai mezzi del Saer. Sempre i soccorritori hanno poi accompagnato i ragazzi fino alle loro autovetture a notte inoltrata, ma senza problemi di tipo sanitario.