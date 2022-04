Cade durante una passeggiata in Val Trebbia, 77enne trasportata in ospedale

CREMONA/TRAVO - Brutta caduta per una donna di 77 anni residente a Cremona, che nel pomeriggio di oggi è andata a fare una passeggiata verso la Pietra Parcellara, in Val Trebbia. Dopo una sosta in agriturismo è rientrata, insieme ad altre persone, verso la sua autovettura che si trovava nel parcheggio, ma è scivolata procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire. Il 118 ha inviato l’ambulanza di Bobbio, i vigili del fuoco e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Alfeo. Raggiunta dai soccorritori, le è stato immobilizzato l’arto dolorante. Posizionata sulla barella toboga è stata quindi portata verso l’ambulanza che ha provveduto a trasportarla in ospedale a Piacenza.