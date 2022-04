CAORSO - Padana Inferiore chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa di un gravissimo scontro fra un mezzo pesante e due auto. La cisterna, che trasportava cemento in polvere, si è ribaltata al centro della carreggiata. Soccorsi il conducente della cisterna - un 57enne piacentino - e quello della Kia Sportage, finita nel canale. Quest’ultimo, un70enne di Caorso, è stato trasportato in elisoccorso a Parma. Illesi i due caorsani a bordo della Cubo.

Sul posto vigili del fuoco, Pubblica assistenza, 118 e la Polizia intercomunale Caorso-Cortemaggiore.

La Piacenza-Cremona resterà chiusa al traffico per alcune ore fino alla rimozione della cisterna. Deviazioni obbligatorie sulla provinciale di Muradolo.

Il luogo dell'incidente