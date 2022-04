Condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi per l'ex re dei serramenti

CHIEVE - La Corte di Cassazione ha definitivamente condannato a 4 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione di reclusione Antonio Silvani, l’ex re dei serramenti accusato di diversi episodi di estorsione, tentata e consumata, ai suoi ex clienti. Per l’imprenditore si spalancheranno le porte del carcere.

Nel processo d’appello, Silvani venne condannato (in abbreviato) a 4 anni e 10 mesi. Intanto, alcuni capi di imputazione sono caduti in prescrizione. La Cassazione, sezione seconda penale, gli ha "scontato" 2 mesi di reclusione. Silvani è stato inoltre condannato a rifondere le spese di giudizio sostenute dalle cinque parti civili, tra cui l’ex cliente assistito dall’avvocato Antonino Andronico (4 mila 500 euro).

INDAGINE SIRGE DELLA TENENZA DI FINANZA.

L’inchiesta Sirge della Tenenza di finanza cominciò l’11 settembre del 2014 in seguito all’esposto di un cliente. Chi ha indagato, ha scoperto il «sistema Silvani»: dieci anni dopo la cessazione dell’attività artigianale, l’imprenditore cominciò a sollecitare ai vecchi clienti il pagamento di fatture, in alcuni casi mai emesse, arrivando persino a gonfiarne gli importi.

Silvani contava sul fatto che, a distanza di dieci anni, periodo oltre il quale le banche non conservano più la documentazione delle operazioni, i clienti non fossero in grado di dimostrare di aver già pagato i serramenti. Nei confronti di chi si rifiutava di pagare, l’artigiano scomodò il giudice civile con la richiesta di emettere decreti ingiuntivi, grazie ai quali in qualche caso riuscì a pignorare beni alle sue vittime. Ma Silvani era un artigiano. Il «regista» sarebbe stato il suo avvocato Angelo Branchi, una settimana fa condannato dalla Corte d’Appello a 7 anni di reclusione. Il legale ricorrerà in Cassazione.