Covid: in Lombardia 8.723 nuovi casi, 286 in provincia di Cremona

CREMONA - Con 67.523 tamponi effettuati è di 8.723 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, 286 a Cremona, con un tasso di positività in salita al 12,9% (ieri era al 12,4%).

Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-3, 40) e in aumento nei reparti (+44, 1.149). Sono 15 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.515, nessuno registrato in provincia.

PUNTO TAMPONE: GLI ORARI NELLE FESTIVITA'.

In occasione delle festività che ricorrono nel mese di aprile, i punti tamponi dell’Asst Cremona osserveranno i seguenti orari:



PUNTO TAMPONI COVID CREMONA

c/o Padiglione n. 8

accesso da via Ca’ del Ferro 52/a

Lunedì 18 e 25 aprile: chiuso

Sabato 16 e 23 aprile: apertura straordinaria, dalle 8 alle 10.30



PUNTO TAMPONI COVID OGLIO PO

c/o Ospedale Oglio Po

Via Staffolo, 51 - Vicomoscano (Casalmaggiore)

Lunedì 18 e 25 aprile: chiuso

Sabato 16 e 23 aprile, apertura straordinaria, dalle 8.30 alle 10.

OMS: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA.

Il Comitato di emergenza dell’Oms sul Covid-19 è stato «unanime» nel ritenere che non sia "il momento di abbassare la guardia», ha affermato oggi il suo presidente, il dottor Didier Houssin. «La situazione è tutt'altro che finita per quanto riguarda la pandemia di Covid-19», ha detto il francese durante una conferenza stampa dell’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.