Draghetti all’Anffas: «La Regione aiuti le famiglie con figli disabili»

CREMA - L’incontro con Anffas e quello con i cittadini. Prosegue la campagna elettorale dei Cinque Stelle e del candidato sindaco Manuel Draghetti. Venerdì l’appuntamento pomeridiano in via Mazzini per raccogliere le firme per la lista (replica oggi in piazza Duomo) e presentare le proposte ai cremaschi. Tra queste anche i temi discussi nei giorni scorsi in visita all’Anffas. Con Draghetti l’attivista e candidata Agostina Bettinelli. Padroni di casa il presidente Daniela Martinenghi, quello dell’omonima Fondazione Paolo Marchesi, il direttore Davide Venturini e l’assistente sociale Laura Bonomi. Diversi i temi affrontati, partendo dall’esplosione dei casi di diagnosi di disabilità negli ultimi anni, così come degli over65enni.

Per legge, non possono più stare in centri specializzati per la disabilità. «Crema Comune capo comprensorio deve stimolare Comunità sociale cremasca – ha sottolineato Draghetti – non sempre si è fatto il necessario». Da tempo il Movimento chiede anche un ripensamento dell’organizzazione degli educatori, superando il modello della figura di plesso e puntando su team specializzati. «Ci sono quasi 70 famiglie del nostro distretto Cremasco che non riescono ad accedere alla misura B2, pur avendone diritto: i famosi idonei, ma non beneficiari – ha concluso Draghetti –: la Regione deve trovare risorse per coprire esigenze reali di famiglie con ragazzi con disabilità di un certo livello».