"La scuola che include", mercoledì Triani al Teatro Monteverdi

CREMONA - Come si contrasta la dispersione scolastica? Una prima risposta è sicuramente il gioco di squadra della comunità educante: la collaborazione tra insegnanti, tra scuola e famiglie, tra scuola e territorio. Si parlerà anche della dimensione d’insieme nell’incontro in programma mercoledì 13 aprile alle ore 18 al teatro Monteverdi e intitolato “La scuola che include: agire insieme per prevenire la dispersione scolastica”.



Si tratta del primo di tre appuntamenti dedicati a questo fenomeno e organizzati dal Comune di Cremona e dagli istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto Cinque) all’interno del progetto “Il Tempo ritrovato”. Ospite Pierpaolo Triani, professore ordinario di Pedagogia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Milano e direttore del Centro studi per l’educazione alla legalità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. “Per prevenire la dispersione scolastica come “esito” - si legge nella presentazione dell’appuntamento - occorre intervenire sul processo e porre attenzione ai percorsi scolastici degli studenti. La promozione del successo scolastico comporta di agire su più aree (sulla classe, sul singolo, sul sistema) e su diversi livelli di prevenzione delle situazioni di disagio. Questo insieme di azioni richiede un innalzamento della dimensione collaborativa. Una linea di azione che incontra oggi ancora molte difficoltà sia di carattere culturale, sia di carattere organizzativo, sui cui è necessario operare”.



Il secondo appuntamento è in programma giovedì 21 aprile alle ore 18 con Vincenza Pellegrino e si intitola La scuola futura: distopie, utopie e orizzonti di cambiamento”. Chiude il ciclo, Michele Gagliardo mercoledì 27 aprile alle ore 18 con l’appuntamento “Chi educa ama la libertà: una scuola per crescere”. Tutti i tre appuntamenti si svolgono in presenza presso il Teatro Monteverdi di via Dante e possono essere seguiti in diretta o in differita sul canale YouTube del Comune di Cremona. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link https://forms.gle/N5gF4J1erGijJeJK9.

"Il tema della dispersione scolastica nelle politiche pubbliche è diventato sempre più cruciale: l'istruzione è un'ipoteca sul presente e il futuro di intere generazioni, che necessita di essere presidiata - dichiara l'Assessore all'Istruzione del Comune Maura Ruggeri - Da tempo l'amministrazione si interroga sulle scelte da attuare insieme alle scuole per affrontare questa problematica, scegliendo di intervenire con un approccio preventivo, in sinergia anche con i colleghi delle Politiche Sociali e con il terzo settore coinvolto, per creare un modello di lavoro di rete solido nel tempo. Questo ciclo di incontri è l'occasione per ripercorrere i passi già compiuti, guardando nel contempo al futuro per consolidare le alleanze che si sono create e continuare il cammino nella direzione già tracciata”.