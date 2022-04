Raid al bar Festival, individuato l'autore del furto e del danneggiamento

CREMONA - E' stato individuato dalla Polizia di Stato l’autore del furto e del danneggiamento avvenuto la notte del 6 aprile al bar Festival di via Mantova. Infatti, il personale delle Volanti, durante la medesima notte, era intervenuto per schiamazzi presso l’abitazione di un cittadino straniero di 35 anni, in chiaro stato di alterazione, dove aveva notato un importante quantitativo di merce di dubbia provenienza, tra alimentari e bevande, accatastate vicino all’ingresso. Gli agenti, durante il sopralluogo effettuato alcune ore dopo presso il locale pubblico, hanno ricondotto il furto a quanto avevano in precedenza riscontrato all’interno dell’abitazione dello straniero. Inoltre, durante il meticoloso sopralluogo, avvenuto anche tramite il personale della Polizia Scientifica, era stato ritrovato un telefono cellulare che, a seguito di specifici accertamenti, è risultato essere normalmente in uso alla medesima persona. A quel punto i poliziotti, dopo averlo rintracciato, hanno restituito la refurtiva al titolare dell’esercizio commerciale, denunciando il 35enne alla Procura della Repubblica di Cremona per i reati di furto aggravato e danneggiamento aggravato.