Spaccata notturna al bar Festival di via Mantova, gravi danni

CREMONA - Qualche settimana fa era toccato alla pasticceria Silver Moon Bakery. Stanotte preso di mira dai ladri vandali, sempre in via Mantova, il bar Festival dove ignoti malviventi sono entrati in azione con il favore delle tenebre, distruggendo tutto. Sono stati i gestori a rendersi conto di quanto accaduto, al momento di alzare le serrande. Il locale, a causa dei danni subiti, dovrà restare chiuso per qualche giorno.