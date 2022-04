Nuova edicola, La Provincia all’H’OPS

CREMONA - «Quando ho saputo che Vincenzo, l’edicolante, andava in pensione, ho pensato che potevo vendere io La Provincia», dice Beatrice Carrara di H’OPS in piazza San Paolo. L’idea di Beatrice si è trasformata subito in realtà e così da lunedì inizierà a vendere il quotidiano di Cremona e Crema nel suo bar.

Beatrice Carrara di H’OPS, in piazza San Paolo



«La piazza senza la sua edicola sarebbe stata più povera — riflette Beatrice —: perdere il rito dell’acquisto del giornale sarebbe stato un peccato. Per questo mi sono immaginata di poter tenere vivo il passaggio di quanti abitualmente comprano il nostro quotidiano. È anche un modo per offrire un servizio al quartiere e ai miei clienti, che spesso dopo l’acquisto del giornale vengono da me a bere il caffè». Beatrice è fiduciosa di incontrare il consenso di quanti andavano da Vincenzo. L’H’OPS di piazza San paolo si offre dunque come un punto vendita del giornale: anche questo è un modo per non perdere la buona abitudine di leggere le notizie de «La Provincia», magari sorseggiando un buon caffè.