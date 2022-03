Ecco i portalettere. Posto fisso e nuova vita

CREMONA - In un periodo tanto buio, dopo due anni di pandemia e ora l’incertezza e l’instabilità dovute al conflitto in Ucraina, ci sono ancora buone notizie che arrivano dal mondo del lavoro e in questo caso da Poste Italiane. A partire dai primi di marzo, infatti, sono entrati in servizio, nei centri di recapito della provincia di Cremona, 14 portalettere, in forza ai centri di distribuzione di Cremona e Soresina. La selezione dei neo-assunti è avvenuta ricercando fra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi.



Poste Italiane sta assumendo in tutta Italia: più di 600 i nuovi ingressi nella sola Lombardia, nuove opportunità di lavoro in un biennio segnato fortemente dall’emergenza sanitaria ed economica. Le strategie delineate nel piano industriale, in particolare per quanto riguarda l’attuale organizzazione del recapito, sono state pensate non solo per la consegna della posta, ma anche per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna. Poste Italiane in provincia di Cremona può contare su una rete di distribuzione articolata in 5 Centri e presidi di distribuzione e un modello di recapito innovativo al servizio dei cittadini che garantisce le consegne su tutto il territorio provinciale. Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che vede coinvolte tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole dove è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. Nella sola provincia di Cremona sono 69 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste.

LA STORIA DI CLAUDIO

«È stata una luce in questo periodo tanto buio, anche se ci speravo molto in questa chiamata», spiega Claudio Salvatori neo assunto a tempo indeterminato come portalettere a Cremona. «Io sono calabrese. Sono capitato in questa bella città per una questione logistica. Mia moglie, infatti, insegna ad Orzinuovi e io avevo chiesto una destinazione fra Bergamo Brescia e Cremona, dove alla fine ci siamo trasferiti quest’anno. Quando ho visto le graduatorie provvisorie ho iniziato a sperare perché ero messo bene. In passato ho lavorato per un’azienda di autotrasporti che ha chiuso dopo 20 anni. Poi un’amica postina mi ha detto perché non facevo domanda alle Poste spiegandomi che era un bel lavoro. Inizialmente l’ho fatta per necessità e poi per cambiare vita, ma sono stato fortunato. Mi han chiamato quasi subito. Prima ho fatto un anno in Toscana, ad Arezzo, ed ho conosciuto nei dettagli quella bellissima città. Ora sono molto curioso di scoprire ogni angolo di Cremona. Amo questo lavoro, mi dà tante opportunità, compresa quella di gestire al meglio, alternandomi con mia moglie, i miei due figli di 10 e 15 anni. Cosa potrei volere di più?».