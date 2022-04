Colpito da una scarica elettrica mentre è al lavoro, ricoverato operaio 63enne

CREMOSANO - Un operaio 63enne si è infortunato questa mattina alle 9 in un’azienda di via del Commercio, nella zona industriale di San Benedetto. Da quanto emerso sarebbe stato colpito da una scarica elettrica, mentre stava lavorando. Bruciata anche una guarnizione. Un fumo acre che avrebbe creato problemi anche a un collega. Sul posto il personale medico e sanitario del 118, i carabinieri, gli ispettori dell’Azienda tutela della salute Val Paadana e i vigili del fuoco. Fortunatamente, per i due operai nulla di grave, anche se il 63enne è stato comunque trasferito in ospedale per accertamenti.