Vacanza in Lombardia: alla Bit Cremona è protagonista

CREMONA - Promuovere l'eccellenza dei territori è l'obiettivo di Regione Lombardia, che sarà protagonista della BIT, la Borsa Internazionale del turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile, con un'Area espositiva di oltre 700 mq.

Ad affiancarla, ben 64 co-espositori, che hanno risposto alla manifestazione d'interesse indetta da Regione Lombardia. Di questi, 16 saranno i rappresentanti dei territori:



- Comune di Cremona

- Comune di Bellano

- Lago di Como GAL

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia

- Camera di Commercio di Como-Lecco

- Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo

- Bresciatourism

- Associazione Strada del Vino Franciacorta

- Associazione operatori turistici e economici promobellagio

- Valtellina turismo

- Comune di Monza

- Consorzio Turistico di Madesimo

- Lago di Garda - Lombardia

- ATR Associazione Turismo e Ricettività

- Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale

- Camera di Commercio Varese.

Regione Lombardia ha costruito un palinsesto di eventi ricco e articolato (Area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 - Piano terra - Stand C17 C25 G16 G24) in grado di proporre idee e soluzioni 'ad hoc' per qualunque tipologia di turista. Enogastronomia, spiritualità, turismo culturale, natura e sport all'area aperta, fughe romantiche e ancora tanto altro.

PROMOZIONE DELLE NOSTRE BELLEZZE.

'Molteplici saranno le iniziative e i progetti di promozione turistica che troveranno spazio nel nostro palinsesto' spiega Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

'L'obiettivo - prosegue - è dare visibilità alle varie iniziative dei territori, esaltandone l'attrattività e puntando sui grandi eventi come driver strategici per la promozione delle nostre bellezze'.

PAROLA D'ORDINE: RESTART.

Come rilevato dal Centro Studi di Confindustria, la pandemia ha avuto un impatto significativo sul settore del turismo italiano che ha dovuto confrontarsi non solo con le misure di contenimento del virus, che hanno imposto lunghe chiusure e limitazioni, ma anche con il venir meno di una quota importante di fatturato rappresentata dai turisti stranieri. In quest'ottica, l'edizione 2022 della BIT, rappresenta un'occasione di ripartenza.

'Un'edizione della Bit particolarmente importante e significativa - chiosa Magoni - che dovrà fare da ponte per accompagnarci verso due eventi fondamentali, a cominciare da Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, sino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026'.

'Eventi internazionali - ha concluso la titolare della delega al Turismo in Giunta regionale - che metteranno in vetrina una Lombardia efficiente, con servizi all'avanguardia, che fungeranno da propulsori di visibilità per la valorizzazione dei nostri territori'.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO.

IL PROGRAMMA

Ad accogliere i visitatori della Borsa Internazionale del Turismo, un nutrito palinsesto di eventi che sarà ospitato nell'Area Eventi di Regione Lombardia (Padiglione 3 - Piano terra - Stand C17 C25 G16 G24).

Ecco in dettaglio cosa vedere, giorno per giorno.

DOMENICA 10 APRILE

Ore 12:00

Inaugurazione dello stand.

Ore 12:30 - 13:00

La Lombardia del wedding: il racconto della Lombardia come destinazione per un 'sì, lo voglio' in grande stile.

A cura di Regione Lombardia.

Ore 13:30 - 14:00

Da Bartali al turista di tutti i giorni: la bellezza dei territori lombardi toccati dal Giro d'Italia 2022.

A cura di Regione Lombardia.

Ore 14:30 - 15:00

Lombardia Segreta.

Il Cammino mariano delle Alpi, un nuovo itinerario di turismo slow e religioso che attraversa la Valtellina.

Presentazione del nuovo itinerario che verrà inaugurato entro maggio 2022 e che conduce fino al santuario della Madonna di Tirano, meta finale del percorso.

A cura di Valtellina Turismo.

Ore 15:30 - 16:00

Lombardia Segreta.

Cremona I Suoni nei Luoghi - A Place To Play - Viaggio #inLombardia Terza Edizione.

La musica nelle chiese, nei palazzi, nei ristoranti e nelle piazze, come filo conduttore di un progetto che mette in campo anche masterclass rivolte ad orchestre, gruppi musicali di ogni genere, nazionali ed internazionali.

A cura del Comune di Cremona.

Ore 16:30 - 17:00

Lombardia Segreta.

Dai viandanti storici ai viandanti 2.0.

Un approccio al Cammino storico attraverso le storie di coloro che lo hanno percorso. Una narrazione autentica che testimonia la sua bellezza, storia e cultura.

A cura del Comune di Lecco.

LUNEDI' 11 APRILE

Ore 10:30 - 11:00

Lombardia Segreta.

Con le guide turistiche alla scoperta di luoghi, cultura e tradizioni lombarde.

Il ruolo fondamentale svolto nella filiera del turismo dalle guide turistiche, professionisti della narrazione, custodi del sapere relativo all'incredibile patrimonio storico, artistico e culturale della regione.

A cura di GITEC.

Ore 11:30 - 12:00

Lombardia Segreta & Lombardia Active.

Discovering Bellano: un itinerario tra arte, natura e cultura.

Presentazione del Progetto Bellano Museo Diffuso e della carta escursionistica Discovering Bellano, per un'esperienza immersiva nella natura, nella storia, nell'arte e nella spiritualità, attraverso antichi percorsi che si snodano fra lago e monti.

A cura di Infopoint Comune di Bellano.

Ore 14:30 - 15:00

Lombardia active.

La promozione di un territorio tramite un grande evento: il caso Bormio e la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile.

Promozione turistica del territorio di Bormio con focus su centri termali, sci alpino e grandi eventi internazionali.

A cura di Bormio marketing.

Ore 15:15 - 15.45

Sapore inLombardia.

Taste&Buy.

Presentazione dello spazio East Lombardy presso l'aeroporto di Orio al Serio (BG). East Lombardy, premiata nel 2017 come Regione Europea della Gastronomia, unisce i territori di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova nella selezione di esperienze di gusto attraverso produttori e ristoratori che hanno fatto della sostenibilità una scelta di vita.

A cura del Comune di Cremona.

Ore 16:00 - 16:30

Lombardia Segreta.

Ritrovarsi e ritrovare: lungo i cammini storici, tra borghi antichi e proposte di accoglienza innovativa

La presentazione illustra il progetto di candidatura a patrimonio UNESCO della Via Francigena, gli interventi strutturali e le connessioni tra l'Antica Via e gli altri cammini storici presenti sul territorio.

A cura di CCIAA Pavia e Pavia Sviluppo.

Ore 16:45 - 17:15

Lombardia Active.

Il nostro Oltrepò, fra sport ed ecologia integrale.

Presentazione dell'Oltrepò, incontro di quattro regioni, regno della biodiversità coi suoi panorami variegati. Promozione del ben-essere della persona, come equilibrio fisico ed emotivo. Presentazione dei tour 'Bike & Wine', degli eventi con il campione Mauro Nespoli per provare il tiro con l'arco nei vigneti e di un minitorneo di calcio con la Nazionale Italiana dei Prestigiatori.

A cura di Associazione Oltrepostyle APS.

MARTEDI' 12 APRILE

Ore 10:30 - 11:00

Lombardia Segreta.

Sulle orme dei contrabbandieri.

Un progetto volto a valorizzare luoghi e vicende poco note e al contempo avventurose, attraverso itinerari nel parco Spina Verde, cuore verde di Como.

A cura di Parco Regionale della Spina Verde.

Ore 11:30 - 12:15

Lombardia Segreta.

Collezioni di Studio - un viaggio nei depositi del Museo Enrico Toti - un sottomarino a Milano.

Gallerie Leonardo - la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci.

Un viaggio nell'incredibile offerta del Museo della Scienza e della Tecnologia: le Gallerie Leonardo per visitare la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo da Vinci; il Sottomarino Toti per rivivere l'emozione di salire a bordo; le Collezioni di Studio, per esplorare collezioni da tempo non esposte.

A cura di Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Ore 12:45 - 13:30

Sapore inLombardia.

Forme 2022 - 7° edizione.

Punto di riferimento per l'intero settore lattiero-caseario, palcoscenico delle Città Creative UNESCO per la Gastronomia, catalizzatore per lo sviluppo delle Cheese Valleys Orobiche, nel 2022 torna 'Forme', la spettacolare mostra mercato con Cheese Labs, convegni e laboratori del gusto.

A cura di Associazione The Cheese Valleys ATS - Le Tre Signorie.

Ore 14:00 - 14:30

Lombardia Active.

Lecco ama la montagna.

Presentazione del programma 2022 della rassegna che si svolge da marzo a novembre e spazia su diverse tematiche di turismo attivo: falesie, ferrate e arrampicata, e-bike, fitness, mindfulness, nordic walking, yoga, percorsi sostenibili, convegni, laboratori per bambini.

A cura del Comune di Lecco.

Ore 15:00 - 15:30

Lombardia Active.

Valle Intelvi Cuore Verde di Lombardia...a tutto sport!

Presentazione della Valle Intelvi e della sua offerta turistica dedicata agli sport outdoor tra lago e montagna: dagli sport acquatici al parapendio, dal trekking al nordic walking, dalle ciaspolate all'e-bike e molto altro. A cura di Valle Intelvi Turismo.