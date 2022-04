GUSSOLA - Sabato 9 aprile il gruppo consiliare di minoranza 'Identità Gussolese' sarà presente dalle 8.30 alle 12 davanti al supermercato Coop di Gussola per la seconda raccolta alimentare "Io ho quel che ho donato ", in collaborazione con la Onlus Sol.Id.

"Lo scopo è quello di poter aiutare le famiglie gussolesi che si trovano maggiormente in difficoltà - spiega Massimo Rossini -. La prima raccolta alimentare che abbiamo svolto, come minoranza consiliare, prima di Natale dell'anno scorso, ha avuto un esito molto soddisfacente e ci ha permesso di dare un solido contributo a ben 18 famiglie bisognose del nostro paese. Siamo consapevoli del difficile e complicato periodo che tutti stiamo attraversando a livello economico e sociale, ma confidiamo in uno sforzo, proprio per riuscire a supportare chi veramente si trova in una situazione di estremo disagio. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare, la Onlus Sol.Id e l'amministrazione comunale per lo spazio concesso e ne approfittiamo per augurare a tutti una serena Pasqua".