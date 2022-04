Festa del salame, dal 7 al 9 ottobre il ritorno della kermesse gastronomica

CREMONA - Visto il successo delle precedenti edizioni, a grande richiesta, torna a Cremona la Festa del Salame (dal 7 al 9 ottobre), la kermesse dedicata ad uno dei prodotti più amati delle nostre tavole. Come di consueto, la manifestazione sarà organizzata da SGP Grandi Eventi, società che vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi di marketing territoriale a taglio enogastronomico e che ha organizzato anche le scorse edizioni della Festa. L’evento sarà interamente dedicato alle produzioni di salame in tutte le sue forma e declinazioni, con un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali per una tre giorni all’insegna del buon gusto, ma durante la quale non mancheranno incontri culturali, ospiti illustri, interviste e premiazioni.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, essendo il primo festival interamente ed esclusivamente dedicato al salame, uno dei prodotti della nostra tavola più amato e per il quale l’Italia è celebre in tutto il mondo, grazie anche alla moltitudine di tipologie, ricette e preparazioni che caratterizzano non solo i vari territori ma anche le singole aziende produttrici. Non un unico prodotto quindi, ma un prodotto unico. Il festival gastronomico si articolerà nel centro storico cremonese coinvolgendolo a trecentosessanta gradi, per celebrare uno dei prodotti tipici del territorio nonché tra i più apprezzati e conosciuti nel mondo, con un format consolidato ed un calendario di iniziative collaterali che ha, da sempre, contrassegnato la manifestazione in termini di apprezzamento e di affluenza e che quest’anno si arricchirà maggiormente.

Il 2022 segnerà il grande ritorno di uno degli appuntamenti del calendario cremonese più attesi e più apprezzati, sia dai visitatori che dagli addetti ai lavori, che da tutta Italia si daranno appuntamento a Cremona per un fine settimana di gusto e di divertimento. Saranno coinvolte moltissime realtà del settore - dalle associazioni di categoria alle aziende stesse, dai Consorzi di tutela alle Cooperative - con l’intento di creare nuove opportunità di promozione, valorizzazione e crescita per l’intero tessuto produttivo e turistico del territorio. Gli amanti della buona tavola, nei tre giorni dedicati al salame, potranno trovare produzioni artigianali di tutte le regioni, e anche dall’estero, con preparazioni, ricette e ingredienti tradizionali, ma anche inaspettati e sorprendenti.

La manifestazione è promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP, realtà del territorio che rappresenta alcune delle aziende produttrici di questo prelibato salume ad indicazione geografica e, per questa edizione, da Confartigianato Imprese Cremona, che promuoverà l’iniziativa presso i propri associati, vanta il patrocinio del Comune di Cremona e di Regione Lombardia. Appuntamento quindi dal 7 al 9 ottobre 2022 a Cremona, per un viaggio saporito e divertente alla scoperta del mondo del salame!

Sito web: www.festadelsalamecremona.it

Facebook: @FestaDelSalame

Instagram: @ festadelsalame