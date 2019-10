Ecco il super panino al salame: dieci metri di gusto

CREMONA (27 ottobre 2019) - Un super panino al salame di dieci metri. Realizzato dallo staff del negozio Pane e Amore dello storico panificio Generali e imbottito con il salame tipo Cremona di Negroni, è stato preparato questa mattina in via Gramsci in occasione della Festa del Salame. Il maxi sandwich è stato realizzato con farina di tipo 2 macinata a pietra e sottoposto a una lunga lievitazione. Per la farcitura sono stati impiegati otto metri del celebre insaccato cremonese per un totale di oltre 600 fette. Dal mega panino sono stati tagliati 400 panini più piccoli che sono stati distribuiti con l'aiuto degli studenti dell'Einaudi.