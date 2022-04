Carmine Scotti nominato Ambassador per "Le città delle donne"

CREMONA - Un altro prestigioso riconoscimento per Carmine Scotti che avrà benefiche ricadute sul mondo del lavoro “al femminile” del territorio: è stato infatti nominato “Ambassador” de “Le città delle donne” per Cremona e Provincia. Rappresenterà quindi la città del violino nell'ambito della rete nazionale che in tutta Italia. Scotti lavorerà al fianco di un altra Ambassador delle Città delle Donne: Nadia Bragalini, imprenditrice cremonese che oggi ricopre questo ruolo su Piacenza ed Emilia Romagna. Carmine e Nadia lavoreranno al fianco delle amministrazioni locali, operando attivamente alla ricerca di soluzioni per risolvere lo squilibrio determinato della disoccupazione femminile, favorire l’integrazione delle donne e aumentare e sostenere la presenza femminile in tutte le sfere della società.



Per Scotti si tratta di un'ulteriore conferma dell'impegno personale che porta avanti, parallelamente ai molteplici ruoli, per una cultura del lavoro che sappia rompere vecchi schemi legati al genere. Gr. Uff. Scotti Carmine, Commissario della Polizia di Stato attualmente in quiescenza. Protagonista di numerose e importanti operazioni di rilievo nazionale e internazionale, ha meritato due “ Promozioni per merito straordinario” una “medaglie d’argento al valore civile” e una medaglia d'argento della Fondazione Carnege presso il Ministero dell'Interno, nonché altre medaglie encomi solenni e semplici, premi e benemerenze varie da enti Nazionali, Provinciali e Comunali.



Ricopre le cariche di Responsabile del Cerimoniale e Coordinatore della Segreteria della FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli in Italia), distretto di Cremona e del Centro Incontri Diplomatici. Ha collaborato con il Dott. Emanuele Bettini, Presidente dell'organizzazione nella realizzazione dei seguenti importanti Convegni tenutisi a Cremona: