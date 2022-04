Soncino, Castelleone e Soresina: un segnale per la consapevolezza

CREMONA - Nella giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sull’autismo tre città del Cremonese lanciano, ognuna a suo modo, un segnale. A Soncino è la biblioteca a colorarsi di blu, il colore simbolico scelto per l’evento, a Soresina nasce una passeggiata speciale in piazza Marconi e infine, a Castelleone, brilla il palazzo municipale. Proprio da piazza del Comune arriva il commento dell’assessore alla partita Gianluigi Valcarenghi:

La facciata del municipio di Castelleone illuminata di blu

“Castelleone anche quest'anno illumina di blu il suo municipio, un piccolo gesto per dimostrare vicinanza a chi ogni giorno con sensibilità e determinazione supporta ragazzi speciali e le loro famiglie. Si ringraziano le associazioni Blue Life e Un Sorriso per loro impegnate sul tema nel nostro territorio. Un sentito ringraziamento anche ad Alice nella Città e alla ditta Mister X Service di Grumello Cremonese per l'allestimento delle luci”.